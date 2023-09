"Inutili e scollegate le iniziative comunali socio sanitarie"

Dal Comune iniziative socio sanitarie "inutili e scollegate con quelle dell’Ast". Lo denunciano i sindacalisti dello Spi Cgil Maria Teresa Carloni e Domenico Ticà. "Il 22 settembre il Comune di Macerata con l’Ircr ha sottoscritto un accordo per due punti di accesso sociosanitario ed educativo in due farmacie, a Piediripa e in via Pace. Tutto senza il coinvolgimento del distretto sanitario e dell’Ambito territoriale sociale che hanno l’obbligo non solo di dare informazioni, ma di prendere in carico i bisogni dei cittadini con un piano assistenziale individuale. Al distretto a Santa Croce c’è il punto unico di accesso. Quando sarà ristrutturato il villino Morselli, il Pua sarà al suo interno. Ma invece di informare i cittadini sul Pua, di pretendere che la Regione tenti di azzerare le liste di attesa, l’amministrazione si inventa due servizi che possono al massimo dare informazioni". I sindacalisti si dicono sorpresi anche del fatto che, per la giornata dell’Alzheimer, non siano stati coinvolti gli operatori dei centri dei disturbi cognitivi.