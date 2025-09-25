"Invalida, ma torno a impastare"

"Voglio ancora mettermi in gioco, perché il Sante Padre mi ha dato un grande dono: quello di saper fare una pizza squisita. Nonostante la malattia mi abbia costretta in carrozzina, togliendomi anche l’uso di un braccio, adesso sono pronta a sfornare ben 60 pizze in un solo pomeriggio". È emozionata e non può nasconderlo l’ex pizzaiola Mattea Gottardo, originaria della Puglia ma residente a Civitanova e da tempo paziente dell’istituto Santo Stefano di Porto Potenza. Dopodomani alle 16 sarà protagonista di uno speciale "pizza party" che si terrà nella parrocchia di San Savino a Civitanova Alta, organizzato dai terapisti dell’istituto Santo Stefano. E sarà proprio lei a sfamare una quarantina di persone, impastando e cuocendo pizze con la sola mano destra, visto che una bruttissima malattia l’ha portata alla perdita del braccio sinistro. Fino al 2010 Mattea era una pizzaiola affermata, tanto da ricevere anche riconoscimenti e premi, come lo storico ventesimo posto al campionato mondiale di pizza di Salsomaggiore, su oltre 500 concorrenti. Poi, anni fa il crollo delle sue condizioni di salute a causa di una male raro, la pannicolite cronicizzata e fascite con elefantiasi. Da lì un lungo calvario, segnato da un importante percorso di riabilitazione, in cui non si è data mai per vinta. Tanto è vero che a giugno del 2023 aveva sorpresa tutti con una pizzata all’istituto Santo Stefano, deliziando pazienti e medici.

Ma ora ci sarà il bis. "Da quel giorno non ho più potuto rifare la pizza – racconta Mattea, oggi 54enne –, perché mi sono dovuta operare al braccio destro per via della sindrome del tunnel carpale. Però adesso è acqua passata e ora sono pronta a impastare".

La gioia sarà tanta per Mattea, che attendeva eccome questo momento. "Mi sveglierò alle 5 di mattina per preparare l’impasto, che dovrà lievitare bene per il pomeriggio – aggiunge ancora –. Sarà un’emozione unica, dato che parteciperà Renato Andrenelli, il maestro pizzaiolo che mi ha insegnato tutto. Ci saranno anche la Pro loco civitanovese e la Croce Rossa di Porto Potenza. Voglio dimostrare che basta una mano per fare una magia. Dovrò preparare 60 pizze e non mancheranno gusti classici come margherita e capricciosa, oltre a una speciale con erbe di campo, pecorino e salame lardellato. A tutti dico che il mio segreto è quello di impastare a mano, come una volta, senza usare la planetaria o altri strumenti tecnologici".

Giorgio Giannaccini