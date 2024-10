Risultati Invalsi a Macerata: “bocciato” uno studente su tre nei test di Italiano e Matematica

Macerata, 23 ottobre 2024 – Il 31,6% dei ragazzi di terza media e il 39,1% degli studenti delle superiori hanno competenze inadeguate in Italiano, mentre in Matematica le percentuali si attestano, rispettivamente, al 34,2% e al 43,6%. Questo il quadro della provincia di Macerata restituito dalle prove Invalsi 2023-2024, pubblicato dal Sole24Ore che ha elaborato i dati del servizio di Statistica dello stesso Istituto di valutazione.

Nelle Marche, per quanto riguarda l’Italiano riferito agli allievi delle Medie siamo messi meglio delle altre province: Fermo è al 35,9%, Pesaro al 32,8%, Ancona al 32,3%, mentre Ascoli registra il nostro stesso valore, 31,6%.

Quanto alla Matematica peggio di noi le province di Fermo al 38,7% e Pesaro al 34,9%, mentre vanno meglio Ascoli al 32,8% e Ancona al 33,4%.

Un po’ diverso il quadro al quinto anno delle scuole Superiori con numeri decisamente più elevati. In questo contesto, tuttavia, siamo al secondo miglior posto sia per l’Italiano, sia per la Matematica.

Rispetto alla prima disciplina, ci precede solo Ancona al 37%, ma siamo davanti ad Ascoli al 46,7%, Fermo al 43,1% e Pesaro al 42,1%. Nel caso della Matematica siamo sempre dietro ad Ancona, al 40,2%, ma prima di Ascoli al 47,2%, Pesaro al 46,2% e Fermo al 45,9%. In tutti i casi siamo al di sotto della media italiana, in modo piuttosto significativo per l’Italiano alle medie, molto meno per la matematica: sta di fatto che oltre un terzo dei nostri ragazzi tra 14 e 19 anni risultano non avere competenze sufficienti, anche se bisognerebbe poi vedere analiticamente gli esiti dei test istituto per istituto.

E si tenga anche in considerazione che nelle regioni del Nord si registrano in generale situazioni migliori, mentre quelle peggiori sono al Sud.