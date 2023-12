Invariate le tariffe dei servizi, crescono i costi degli appalti esterni

Non ci sono aumenti di tariffe nel bilancio del 2024 che verrà approvato nelle ultime due sedute del Consiglio comunale di quest’anno previste prima e subito dopo Natale. "Garantire questo non è stato facile - ci dice il sindaco Bravi (nella foto) - anche perché già dal 2022 avevamo avuto un grosso aumento delle utenze, che nel 2023 si è un po’ abbassato ma, a confronto degli standard degli anni precedenti, sono sempre alcune centinaia di migliaia di euro in più che vanno ad incidere nella parte della spesa corrente. Mettici poi anche l’aumento di alcuni contratti dei dipendenti che si stanno rinnovando con relativi miglioramenti economici. Poi ci sono i costi per i servizi a disabili, anziani, assistenza scolastica che sono stati affidati a cooperative esterne che operano nel sociale: anche in questo caso abbiamo avuto aumenti importanti che, purtroppo, si riflettono nella minore capacità di soddisfare tutte le richieste". Il sociale rappresenta una bella fetta del bilancio perché assorbe complessivamente circa 2 milioni e mezzo su un totale di 18 milioni. Fra gli investimenti c’è da ricordare gli 8 milioni per il miglioramento sismico del palazzo comunale e circa 800.000 euro che serviranno per realizzare la famosa palazzina che ospiterà gli uffici strategici e la Protezione civile i cui lavori inizieranno nella prossima primavera. Tempi più lunghi, invece, anche se non di molto, per la nuova pavimentazione e il nuovo impianto di riscaldamento della chiesa di Sant’Agostino perché l’ufficio tecnico sta attendendo ancora il parere della Sovrintendenza.