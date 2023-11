Invariate le tariffe del cimitero

Stabilite le tariffe delle concessioni cimiteriali, nel Comune di Tolentino. La giunta Sclavi ha provveduto alla determinazione delle tariffe da applicare, con decorrenza dal primo novembre, alle nuove concessioni tenendo conto della vetustà e dello stato di manutenzione dei loculi. Ha deciso inoltre di procedere all’aggiornamento delle tariffe dei lavori cimiteriali, sempre con decorrenza dal primo novembre, e di approvare le tariffe delle aree cimiteriali, delle sepolture private e delle aree libere.

"Le tariffe cimiteriali – spiega la vicesindaca, Alessia Pupo – sono rimaste invariate per i costi dei loculi (tariffe valide dal 2010). Sono aumentati i costi per le lavorazioni (aggiornamento Istat). Sono state introdotte nuove tariffe per servizi che ne erano privi: costi delle aree libere e per eventuali rinnovi delle concessioni di cappelline private (parliamo di concessioni di 99 anni)". Infine è stato disposto che le entrate, "nel rispetto dei principi contabili, saranno utilizzate ai fini delle manutenzioni, della qualificazione e costruzione di manufatti cimiteriali, nonché per l’informatizzazione dei servizi amministrativi cimiteriali, anche allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i procedimenti amministrativi da avviare in modo consistente per il rilascio delle nuove concessioni", precisa l’ente.

Attualmente, al camposanto di Tolentino, ci sono numerose "concessioni di loculi che necessitano di un trattamento uniforme in ordine al prezzo da applicare agli utenti per le opportune proroghe e in relazione all’anno di costruzione degli stessi". Talora anche vetusti, tenendo in conto anche la data del rilascio delle concessioni. Ogni concessione che venga a cessare a qualsiasi titolo (scadenza del termine, retrocessione) fa sì che il bene rientri nella piena disponibilità del Comune per essere destinata a ulteriori assegnazioni.