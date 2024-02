Invasione di carri e maschere. Manila Nazzaro: che meraviglia

Ovale dei Giardini Diaz di Macerata gremito per la 34esima edizione del Carnevale maceratese, a cura della Pro Loco di Piediripa. La sfilata dei cinque carri e sette gruppi mascherati ha accompagnato il pubblico nel corso dell’intero pomeriggio, tra divertimento, musica ed esibizioni. Madrina dell’evento l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, affiancata dal sindaco della città Sandro Parcaroli: per loro, pronta la cabriolet rosso fuoco per il giro panoramico tra le bellezze del centro storico. In testa al corteo il "Dolce carro" della Pro Loco seguito da un secondo colmo di personaggi fantastici impersonati dai bambini e famiglie della seconda classe della scuola primaria di Piediripa. Introdotto dalle majorette e dal corpo bandistico Città di Petriolo, ecco il "Meta Verso" di Potenza Picena abitato dai più grandi letterati e personaggi storici della tradizione italiana.

Primo gruppo quello de "I supereroi" dei Nuovi Amici di Macerata, seguito dai "Clown" mostranti le maschere per antonomasia del carnevale direttamente da Montegranaro. La banda de "La Lombarda Anni ‘70" da Santa Maria Nuova ha poi aperto la via al carro "Monopoly" della Fattoria Moretti di Macerata sulla scia di soldi stampati e carte delle probabilità; poi il gruppo dei "Frati Eno-confortuali" da Recanati. Tra i festeggiamenti, anche un momento di solidarietà con la consegna del ricavato della Pasquella da parte della Pro Loco di Piediripa all’Istituto Bignamini di Falconara Marittima. Salti, lanci ed evoluzioni hanno caratterizzato il "Virtus Acrobatic Team" maceratese, seguito dal carro "Scuola di magia" di Mogliano e intervallati dalle esibizioni di tamburine e tamburini di Montecassiano. E ancora, salto geografico e temporale con gli "Indiani" da Osteria Nuova, pronti a ballare sulle tradizionali percussioni delle tribù. Nuovo carro del "Re Leone" da Corridonia seguito dall’ultimo gruppo, "Barbie" di Madonna del Monte dall’inconfondibile tocco rosa.

A chiusura di corteo l’esibizione degli sbandieratori di Corinaldo "Combusta Revixi". "Questo è il nostro carnevale – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e al decoro, Paolo Renna –, meritiamo di passare una domenica in allegria". La parola anche alla madrina Manila Nazzaro, che concorda: "Macerata è una città meravigliosa. Conoscevo già questo carnevale per la sua importanza e l’accoglienza che ho ricevuto è stata calorosissima. Finalmente possiamo gioire e abbracciarci, che è la cosa più importante". Al termine della manifestazione consegnate le consuete targhe di partecipazione. Si ricorda l’appuntamento di martedì in piazza della Libertà per il "Carnevale dei bambini" a cura della Pro Loco di Macerata. Prevista l’animazione della Balena dispettosa e la sfilata delle maschere con premi ai primi tre classificati.