"Invecchiare" e stare bene con la cultura

di Antonio Tubaldi

Invecchiare bene è un desiderio di tutti e la cultura può senz’altro contribuire a questo obiettivo. Ecco perché l’amministrazione comunale di Recanati da tempo ha messo a disposizione delle organizzazioni sindacali un opuscolo che informa tutti i pensionati delle diverse attività culturali a cui possono partecipare. È un tassello in più nel progetto del welfare culturale che dal 2020 l’amministrazione ha sviluppato per valorizzare il ruolo delle arti e della cultura nella prevenzione, trattamento di patologie e promozione della salute. "Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo: mettere insieme cultura e welfare – ha sottolineato il sindaco Antonio Bravi durante la conferenza stampa di presentazione dell’accordo sottoscritto con Cgil, Cisl, Confartigianato e Coldiretti –. Come Comune siamo stati all’avanguardia ed è stato un percorso molto proficuo". A spiegare nel dettaglio l’iniziativa è l’assessore alla Cultura Rita Soccio che è coordinatrice della rete welfare regionale che attualmente conta 62 soggetti fra organizzazioni, enti pubblici e privati: "Oggi è scontato dire quanto la cultura aiuti le persone sia dal punto di vista fisico che mentale. Quando si va in pensione la persona rischia di isolarsi, deprimersi o trovarsi ad affrontare diverse patologie. In questi casi le attività culturali diventano fondamentali per frequentare gente, rimanere sociali e arricchire i propri interessi". Oltre alla segnalazione dei principali itinerari di visita tematici, la guida offre un calendario dettagliato, la segnalazione dei principali eventi in programma e i contatti di tutte le associazioni culturali recanatesi. Un’iniziativa apprezzata dalle organizzazioni sindacali. "Abbiamo aderito in maniera convinta sin da subito – hanno detto Domenico Ticá della Cgil Pensionati e Laura Tozzi della Inapa Confartigianato – perché c’è la percezione che la qualità della vita non si può interrompere quando si smette di lavorare". Orietta Carletti ha ricordato come la Epaca Coldiretti, che lei rappresenta, "abbia ideato la cultura degli orti: fazzoletti di terra che si possono utilizzare per tenersi occupati con un lavoro manuale". Un plauso anche dall’Inas Cisl il cui rappresentante presente, Federico Savoretti, ha sottolineato il valore dell’iniziativa "soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto di isolamento e grande difficoltà. La trovo molto importante, soprattutto nel nostro territorio così denso di cultura e per una fascia d’età che dopo il pensionamento rischia di perdersi".