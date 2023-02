Violenza sessuale, revenge porn, botte e minacce: una serie di accuse pesantissime erano state rivolte a un 46enne del Maceratese. Ma poi la sua ex ci ha ripensato, e ha ammesso di aver inventato tutto soltanto per vendicarsi di lui che l’aveva lasciata. Così l’uomo ieri in tribunale a Macerata è stato assolto, e lei intanto è finita sotto processo per calunnia. La giovane donna in un primo momento aveva descritto una serie di episodi, avvenuti dall’entroterra alla costa maceratese dal 2017 fino all’estate del 2020.

Aveva parlato della sua dipendenza affettiva dall’uomo, che ne avrebbe approfittato per sottoporla a una serie di umiliazioni e vessazioni a cui lei per anni non sarebbe riuscita a sottrarsi: insulti volgari, pedinamenti, aggressioni varie. In una occasione l’uomo l’avrebbe presa a calci, in un’altra avrebbe minacciato di buttarla fuori dalla finestra e in un’altra ancora sarebbe arrivato anche a puntarle contro un coltello. A luglio del 2020 avrebbe fatto credere alla donna che avrebbe pubblicato un loro video intimo. In più occasioni, lei sarebbe stata costretta a subire i rapporti sessuali imposti da lui, che a luglio 2020 le avrebbe pure sottratto l’auto.

Lui, difeso dall’avvocato Laura Antonelli, aveva sempre negato tutto, ma era finito sotto processo. Ieri però in tribunale, alla luce della ritrattazione della donna fatta in aula, come chiesto anche dal pm Rosanna Buccini l’imputato è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato" per alcune accuse, e prosciolto per mancanza di querela per altre. Per lei invece si aprirà il processo per calunnia, avendo ammesso di aver accusato una persona pur sapendo che era innocente.

p. p.