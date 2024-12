InVernaccia a Porto Potenza: degustazioni con vernaccia di Serrapetrona fino al 22 dicembre

A partire da domani si potranno provare a Porto Potenza aperitivi, pietanze e interi menù degustazione abbinati con la prelibata vernaccia di Serrapetrona, tra i vini più apprezzati in Italia grazie alla sua tripla fermentazione. Sarà così l’iniziativa "InVernaccia - Dolce da dolce, secco da salato", che andrà avanti fino al 22 dicembre e alla quale hanno aderito ben dieci attività commerciali tra bar, chalet e ristoranti. È quanto organizzato da Confartigianato, in collaborazione con il Comitato di tutela della vernaccia di Serrapetrona Docg e Ais Marche, e il patrocinio del Comune. Ieri, in municipio, è stata presentata la manifestazione.

"InVernaccia nasce con un duplice intento – ha spiegato il segretario generale di Confartigianato, Giorgio Menichelli – ovvero coinvolgere le attività economiche in un periodo pre-festivo e valorizzare un prodotto particolarissimo, legato alla cultura del nostro entroterra, portandolo sulla costa. Creiamo infatti un’alleanza che abbraccia tutto il territorio, diamo lustro alla qualità di un’eccellenza e sviluppiamo un turismo di prossimità, permettendo alla comunità locale di conoscere ancora meglio la nostra cultura enogastronomica". Mentre il sindaco Noemi Tartabini ha sottolineato come Potenza Picena abbia già una grande storicità in fatto di eventi legati al mondo del vino con la Festa del Grappolo d’Oro.

"Grazie a Confartigianato raccogliamo ora un nuovo input – ha detto Tartabini –, con un’iniziativa che crea dinamismo tra le nostre imprese". Pensiero condiviso dall’assessore al turismo Michele Galluzzo, che ha ricordato come InVernaccia nasca "nel periodo natalizio, dove abbiamo sviluppato un ampio cartellone di eventi. Questa manifestazione valorizza un prodotto d’eccellenza, insieme al nostro territorio". Invece la produttrice Franca Malavolta, dell’Azienda Colleluce, ha ricordato la "forte tradizione che c’è dietro la vernaccia di Serrapetrona", e Cesare Lapadula, referente Ais Macerata, ha raccontato i vari abbinamenti che si possono fare, con un "ventaglio di soluzioni sia per il secco che per il dolce".

Ecco i locali che parteciperanno a "InVernaccia": ristorante Nettuno, chalet Solero, ristorante Giamirma, chalet Blu di Lollo, Locanda del Tavolo Matto, ristorante Il Pontino, Taverna Tre Corone, Maritozzo Cafè, Caffè Marghè e ristorante Maramao.