Inverno senza neve sui Sibillini: "Persa la stagione sugli sci, ma nei weekend c’è tanta gente"

Una stagione invernale senza neve non era davvero quello che ci si sarebbe aspettato quando, a novembre, i primi fiocchi avevano ricoperto le montagne del Maceratese. Eppure, dopo quell’episodio, quasi più nulla (a parte una breve parentesi a metà gennaio, con gli impianti aperti per un paio di fine settimana) e le attività ne hanno risentito. Lo conferma Luca Piergentili, sindaco di Sarnano: "Quest’inverno è andato malissimo. È mancato tutto l’indotto creato dalle piste da sci. Detto questo, c’è comunque stato movimento nei fine settimana grazie alle strutture che abbiamo nel territorio e ai piedi degli impianti". Stessa linea per il sindaco di Visso, Maurizio Spiganti, che ritiene importante il movimento, nei giorni feriali, generato dalle maestranze che stanno lavorando nei territori del terremoto: "Senza neve a Frontignano, Visso ne ha risentito molto. Sono mancati i visitatori di passaggio. È andata bene nei weekend e i ristornati hanno comunque lavorato grazie alla presenza, durante la settimana, degli operai impegnati nella ricostruzione".

Molto più ottimista Cristina Gentili di Bolognola, che guarda al bicchiere mezzo pieno: "Non è andata male, c’è stata un’altissima affluenza anche senza neve. La località è frequentata comunque anche per le passeggiate o solo per mangiare nei ristoranti. Non ci possiamo lamentare". E mentre tutte le amministrazioni stanno raccogliendo idee per la prossima stagione estiva, anche i gestori degli impianti e degli chalet di montagna fanno il punto: "La situazione dal punto di vista della neve è critica – ragiona Francesco Cangiotti di Bolognola Ski –, ma speriamo che il mese di marzo ci riservi qualche sorpresa. Certo, il 70-80 per cento della stagione è andato. Il sole di quest’inverno però ha favorito le attività all’aria aperta e quindi anche le presenze sui rifugi e chalet, complici anche le attività che sono state organizzate come il trekking, le cene in quota e altro. Gli eventi della domenica allo ZChalet hanno attratto molti giovani e le proposte del Saliere Mountain Lounge hanno invece richiamato famiglie e escursionisti. La clientela comunque è molto varia in tutte le strutture che gestiamo". Risultati positivi che però non ripagano delle perdite causate dall’assenza di neve, e si aspetta con fiducia la stagione più calda, perché la montagna è sempre più apprezzata anche in estate: "In primavera, fin dopo le vacanze pasquali, non c’è molto movimento – prosegue Cangiotti –, perché di norma le persone prediligono località marittime in cerca di sole e caldo. In montagna l’affluenza torna alta con l’arrivo del caldo, e a quel punto torneremo a proporre cene, aperitivi e aperitrekking". Proprio come a Sassotetto dove Mario Nannerini conferma il trend e parla delle proposte per attrarre visitatori: "Abbiamo avuto tanta gente, molta più di quanta ce ne saremmo aspettata. Eravamo convinti che senza neve la stagione sarebbe andata male. Stiamo lavorando per accogliere sempre gli amanti della montagna, ci siamo improvvisati con attività primaverili anticipate come la braceria all’aperto e l’allestimento di una location per stare all’esterno in tutto comfort. Alla baita abbiamo già in programma una serie di eventi da primavera a settembre".