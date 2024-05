Investe un anziano e scappa. Trovato il pirata: è un 81enne

È stato rintracciato il pirata che, venerdì scorso, avrebbe investito un anziano. Si tratta di un 81enne di Macerata, trovato grazie alle indagini della polizia stradale. L’episodio era avvenuto intorno alle 19.40. L’81enne era al volante della sua utilitaria in borgo San Giuliano, ma non si era accorto di un pedone – un ottantenne della zona – che stava attraversando la strada, lo aveva urtato facendolo cadere e aveva proseguito la sua corsa, senza fermarsi a soccorrerlo. Per fortuna lì c’erano altre persone, che avevano chiamato il 118 e avvertito la polizia. Alle Fosse erano arrivati gli agenti della Polstrada e della Volante, per le indagini su quanto avvenuto. I poliziotti della stradale hanno rintracciato un testimone, che ha saputo dare indicazioni sull’auto che aveva urtato il pedone. Grazie agli indizi forniti, gli agenti sono riusciti a risalire al conducente, l’81enne anche lui di Macerata. L’uomo è stato quindi raggiunto per ora dai provvedimenti amministrativi del caso, in relazione alla patente di guida. Ma per lui si profila anche la denuncia per il reato di omissione di soccorso. Per fortuna, il quasi coetaneo investito dall’81enne se l’è cavata con sei giorni di prognosi per la disavventura subita. Dopo le prime cure prestate in ospedale l’anziano era stato dimesso e rimandato a casa.