Investe una donna e scappa a Macerata, il pirata della strada è un 81enne

Macerata, 15 maggio 2024 – Sarebbe un 81enne il pirata della strada che sabato sera ha travolto un’anziana a borgo San Giuliano, senza fermarsi a prestare soccorso e facendo perdere le sue tracce. All’uomo la polizia stradale è arrivata grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

L’incidente si è verificato attorno alle 19 di sabato, quando una maceratese è stata investita da un’utilitaria mentre attraversava la strada. L’automobilista, però, ha proseguito dritto per la sua strada, senza fermarsi a soccorrere l’anziana. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno caricato la donna a bordo di una ambulanza e l’hanno trasportata all’ospedale di Macerata, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, ricevendo una prognosi di sei giorni.

Fortunatamente l’anziana non è mai stato in pericolo di vita, ma gli agenti della polizia stradale di Macerata e di una Volante della polizia hanno subito cominciato a raccogliere elementi per identificare il conducente dell’auto pirata. Incrociando le testimonianze con le immagini della videosorveglianza, si è arrivati all’81enne maceratese. L’uomo è stato per ora sottoposto solo a sanzioni amministrative, ma rischia una denuncia per omissione di soccorso.