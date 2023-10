Investe un’anziana che attraversa la strada. Condannata a un anno e quattro mesi

Per aver investito una donna che attraversava la strada, è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione la maceratese Luciana Iommi. Il fatto era successo il 16 febbraio 2017. Quella mattina la donna, al volante di una Ford Kuga, stava percorrendo via della Stazione, nel centro abitato di Porto Recanati. Immettendosi in via Valentini, non aveva visto un’anziana, la 71enne Libera Dattoli, che stava attraversando il piazzale della stazione sulle strisce pedonali.

A causa dell’urto la pensionata, che in mano teneva le buste con la spesa appena comprata per la sua famiglia, aveva perso l’equilibrio ed era caduta a terra, battendo la nuca sull’asfalto. In condizioni critiche, era stata portata prima ad Ancona e poi all’ospedale di Macerata, sempre in rianimazione e sempre in prognosi riservata per via della lesione grave subita alla testa. E purtroppo a Macerata era deceduta il giorno seguente, dopo l’accertamento della morte cerebrale, lasciando il marito e tre figli.

Dopo gli accertamenti fatti dalla Polstrada sulla dinamica dell’investimento, Iommi era stata accusata di omicidio colposo stradale, e ieri per lei si è chiuso il processo in tribunale a Macerata.

Come chiesto dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il giudice Domenico Potetti ha condannato l’imputata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

La maceratese, che era difesa dall’avvocato Alessia Pepi, adesso potrà comunque fare appello per far valere le proprie ragioni in merito alla vicenda.