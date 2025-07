Investimenti a ripetizione: "Più sicurezza per i pedoni"

"Incidenti a ripetizione e piante cadute: in viale Indipendenza c’è un problema di sicurezza per i pedoni e non si può continuare a eludere il tema". Così Alessandro Marcolini, consigliere comunale del Partito democratico, torna sulla pericolosità della strada a Santa Croce. Sabato mattina, si è verificato l’ennesimo investimento, con un’anziana portata in gravi condizioni al pronto soccorso di Macerata, dopo essere stata travolta da un’auto. Viale Indipendenza è una delle strade più pericolose della città per i pedoni. Il caso è stato portato più volte in consiglio comunale da Marcolini, ma la situazione non è cambiata. "Finora – dice il consigliere – l’amministrazione ha dato sempre risposte evasive, ma intanto poco tempo fa si è schiantata un’altra pianta e un’altra persona ora è stata investita da un’auto. Non mi interessa cercare colpevoli, ma mi chiedo come siano stati fatti i controlli sulle condizioni degli alberi. E di continuo ci sono incidenti anche gravi. Non si può negare che ci sia un problema, e di chi saranno le responsabilità omissive? Qui bisogna fare qualcosa di concreto per la sicurezza delle persone che usano quella strada. Basta con i contentini. Io ricordo la poesia di John Donne, se senti suonare la campana non chiederti per chi suona, essa suona per te. Non possiamo continuare a far finta di nulla". Quindi la proposta: "Davanti alla gelateria Almalù si dovrebbero mettere un semaforo intelligente o uno speed check o comunque qualche sistema di controllo. Tra l’altro tantissime auto entrano da viale Indipendenza in via Zincone, perché il divieto di accesso si vede male, è coperto dagli alberi. E poi la freccia segnala Borgo Ficana e inganna gli automobilisti, infatti ci sono tanti incidenti pure lì".