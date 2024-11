Investimenti per fermare lo spopolamento

Contrastare lo spopolamento delle aree del cratere con nuove opportunità occupazionali e di investimento, con interventi mirati per sostenere e rafforzare il lavoro. Questi gli obiettivi che si prefigge la convenzione firmata ieri a Roma dal commissario Guido Castelli e dal presidente e amministratore delegato di Sviluppo lavoro Italia, l’avvocato Paola Nicastro, alla presenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del presidente della commissione lavoro del Senato Francesco Zaffini. La convenzione attua quanto previsto dal protocollo firmato a settembre, individuando in Sviluppo Lavoro Italia l’istituzione di riferimento per l’attuazione degli interventi contenuti nell’accordo. Tra le azioni previste l’avviamento di imprese giovanili, la promozione della formazione tecnica e digitale dei giovani, la realizzazione di servizi per famiglie, giovani e anziani. "Un modo per accompagnare le comunità colpite dal terremoto – ha detto il ministro –. Lo dimostra il collegamento tra la zona del cratere sisma con l’area Zona economica speciale per il Mezzogiorno, con cui sussistono profonde similitudini in termini di necessità di creare modelli di sviluppo e politiche del lavoro". "Si conferma un particolare spopolamento delle aree interne nel cratere – ha detto Nicastro –, puntiamo a limitare questo fenomeno con le iniziative che il ministero del lavoro ha previsto, ad esempio quelle contenute nel decreto Coesione, con strumenti di autoimprenditorialità in settori come il turismo sostenibile e l’agricoltura innovativa, ovvero il lavoro a km 0".