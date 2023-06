Investimenti produttivi per le aziende agricole

E’ denominata "roadshow" la tecnica di marketing operativo che permette di mettere in contatto l’iniziativa e il suo settore di riferimento. PSR Marche, in sintonìa con la Regione Marche, continua a Cingoli, con l’incontro pubblico organizzato per domani alle 17.30 nell’auditorium Santo Spirito, la serie degli appuntamenti-roadshow, già tenuti a Osimo, Montefortino, Urbino, Tolentino, per presentare bandi aperti e di prossima emissione, fornire anticipazioni sulla programmazione 2023-27, proseguire nel percorso di ascolto, confronto, condivisione col mondo rurale.

A Cingoli verrà trattato il bando "Investimenti produttivi" per la competitività delle aziende agricole, presentando i risultati della precedente programmazione e i contenuti della nuova emissione. Dopo il saluto del sindaco Michele Vittori, introdurrà i lavori Andrea Maria Antonini assessore regionale all’Agricoltura. A seguire interverranno Lorenzo Bisogni, autorità di gestione del PSR Marche, e Maurizio Mosciatti della Direzione agricoltura e sviluppo della Regione Marche. Durante questo mese, la serie degli incontri continuerà giovedì 22 e venerdì 23 rispettivamente a Roccafluvione e ad Arquata del Tronto.

g. cen.