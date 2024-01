"Investimenti sui punti salute"

Al lavoro con i giovani in testa e la forza dei risultati in tasca. Apre il 2024 rilanciando sulle promesse fatte al ’suo’ territorio Renzo Marinelli (nella foto), consigliere e capogruppo della Lega, presidente della Commissione Bilancio e Cultura del Consiglio regionale, al lavoro fin dai primi giorni dell’anno per completare e avviare progetti che riguardano anche diversi comuni del Maceratese. "Ripartiamo forti di un anno di lavoro intenso per il territorio maceratese con particolare attenzione all’entroterra, fragile per l’atavico isolamento infrastrutturale e gli esiti di due terremoti epocali. L’obiettivo resta favorire le condizioni per dare ai nostri giovani ogni opportunità per un progetto di vita in loco – spiega Marinelli –. Nonostante due anni di legislatura forzatamente limitati dalla pandemia, i risultati dimostrano che le promesse sono state mantenute".

Marinelli cita lo sblocco di infrastrutture strategiche tra cui la Pedemontana e del nuovo ospedale di Macerata di cui è in fase avanzata la procedura di affidamento della progettazione, il cofinanziamento milionario per la riqualificazione di impianti e attrezzature sportive, gli interventi sulla viabilità e per l’animazione e la promozione dell’entroterra attraverso Comuni e Unioni Montane, la salvaguardia e il potenziamento del trasporto pubblico, i contributi a sostegno degli allevatori alle prese con la tubercolosi dei bovini, gli investimenti per prevenire il rischio idrogeologico e il lavoro di filiera per la sanità con il ripristino di organici e reparti dell’ospedale di Camerino, l’apertura dei primi punti salute ad Appignano e Matelica, gli interventi per adeguamento delle case di riposo e l’avvio del progetto telemedicina per potenziare la rete delle cure di prossimità.