Investimenti sulla viabilità. Valpotenza, c’è l’intesa per la riqualificazione

Riqualificare la viabilità della Valle del Potenza per creare opportunità competitive per le imprese migliorando le condizioni di vivibilità attraverso il decongestionamento del traffico e l’incremento della sicurezza stradale. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina tra Regione, Provincia di Macerata, Camera di Commercio delle Marche e le associazioni di categoria rappresentate al Tavolo delle Infrastrutture (Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria). "La Valpotenza, insieme con la Macerata Villa Potenza, il collegamento la Pieve Mattei, collegamento Villa Potenza – Sambucheto è una delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo del nostro territorio. A queste si aggiunge l’uscita del casello A14, il completamento della Pedemontana nell’entroterra, la Bretella San Severino - Tolentino", ha sottolineato il presidente Acquaroli. "Fondamentale è giungere ad un progetto, obiettivo del protocollo che abbiamo firmato. Questa giunta sta investendo risorse senza precedenti per programmare e realizzare una rete della viabilità regionale capace di ridurre gli squilibri territoriali, garantendo le connessioni tra la costa e le aree interne e i collegamenti intervallivi". "Sono molto orgoglioso della firma del Protocollo d’Intesa che rappresenta un momento importante per lo sviluppo della viabilità nella vallata del Potenza", ha detto il presidente della Provincia di Macerata Parcaroli.

"Parliamo di una infrastruttura necessaria per la comunità della Valpotenza, un territorio con oltre 133mila abitanti, quasi 12.500 imprese attive con oltre 42.700 addetti. Con questa firma siamo convinti di iniziare un nuovo percorso per la realizzazione di un progetto in grado di dare, insieme a Quadrilatero, un valore aggiunto alla nostra regione", ha detto Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio Marche. "La Valpotenza è una delle priorità emerse al Tavolo delle Infrastrutture. L’obiettivo è che si arrivi il prima possibile alla progettazione", hanno dichiarato le associazioni di categoria Cna, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria. "Nel Protocollo le parti condividono l’opportunità di riconoscere alla Provincia di Macerata il ruolo di guida attraverso un tavolo tecnico di lavoro e concertazione a cui partecipano gli enti comunali coinvolti. La Regione sottolinea come, ad oggi, abbia destinato 25 milioni di euro del proprio bilancio per il collegamento Macerata - Villa Potenza per il quale è già stato realizzato lo studio di fattibilità delle alternative progettuali. Altri 30 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-27 sono stati stanziati per il collegamento Villa Potenza – Sambucheto per il quale è stata redatta una prima ipotesi progettuale. La Regione ha inoltre ottenuto da Autostrade per l’Italia Spa la realizzazione del nuovo casello A14 di Potenza Picena, già in fase avanzata di progettazione e autorizzazione, del valore di 30 milioni di euro.