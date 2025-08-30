"Investimento che rafforza la presenza sul territorio"

Sta per concludersi la trattativa tra Poltrona Frau e Castelli Spa, ex Nazareno Gabrielli (nella foto), per l’acquisto dello stabilimento in contrada Cisterna. L’intenzione di Poltrona Frau, azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma, è destinare questo spazio alla Business Unit In Motion. L’intervento post-sisma sullo stabile dell’ex Gabrielli è quasi terminato ed è stata tolta anche l’impalcatura (all’interno, comunque, si è sempre continuato a lavorare); il fatto che venisse venduto era cosa nota da tempo, ma non era stato ancora svelato l’acquirente.

"La trattativa è iniziata l’anno scorso – spiega Maurizio Castelli, presidente e amministratore delegato della Castelli Spa – e dovrebbe concludersi nel giro di un paio di mesi. L’obiettivo è mantenere su Tolentino lo sviluppo di una realtà importante e storica come Poltrona Frau, fondamentale per il territorio. Un’operazione che porterà beneficio a tutta l’area". Lo scorso giugno i licenziamenti collettivi alla Castelli Spa si erano conclusi con uscite incentivate, volontarie, per 25 lavoratori sui 41 totali. I restanti 16 (11 operai e 5 impiegati) in questi mesi hanno continuato a lavorare nello stesso stabilimento con l’attività logistica e di magazzino, essendo stata chiusa la produzione.

"Manterremo l’attività logistica, oltre a una parte di pelletteria – precisa Maurizio Castelli -, sicuramente qui a Tolentino. Non abbiamo deciso ancora però se all’interno dello stesso edificio, una volta che sarà acquistato da Poltrona Frau, o in un altro. Comunque sempre in città". Bocche cucite sul valore economico dell’operazione, anche perché non è ancora terminata.

"Poltrona Frau intende rafforzare la sua presenza sul territorio con un investimento che mira a sostenere la crescita della Business Unit In Motion, che si occupa di prodotti rivestiti in pelle per i segmenti lusso del mondo automotive, nautico e dell’aviazione civile – spiega Giovanni Maiolo, general manager di Poltrona Frau In Motion –. L’azienda, in crescita costante negli ultimi sei anni, come dimostrano oltre 150 assunzioni, ha un piano di sviluppo ulteriore per il prossimo quinquennio che vede importanti investimenti industriali a sostegno della propria leadership europea nel segmento della mobility di lusso. Il trasferimento permetterà di ricavare uno spazio di circa 8000 mq nello stabilimento storico di Poltrona Frau, adiacente al museo, che consentirà di sostenere anche la crescita ulteriore della divisione arredo residenziale e custom interiors che realizza progetti personalizzati per spazi pubblici e commerciali".

Lucia Gentili