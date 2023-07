Investimento immobiliare Macerata, in quattro accusati di truffa alla famiglia Guzzini

Macerata, 1 luglio 2023 – Accusati di truffa e appropriazione indebita ai danni della famiglia Guzzini di Recanati, hanno scelto il rito abbreviato Giuseppe ed Emanuele Sposetti e la moglie di quest’ultimo, Cinzia Bianchini. Processo con il rito ordinario invece per il quarto imputato, il commercialista Luca Ferranti.

La vicenda da chiarire in tribunale risale al periodo tra il 2014 e il 2016. Le famiglie Guzzini e Sposetti erano legate da rapporti di parentela, oltre che professionali. Nell’ambito di questa rete di relazioni, ad Adolfo, Domenico e Matteo Guzzini e Giuseppa Galdi sarebbe stato proposto un investimento immobiliare a Civitanova da due milioni di euro, con la costituzione della società "Depositi & vendite" a Tolentino.

Di questa società, il 75 per cento del capitale era detenuto in via fiduciaria da Cinzia Bianchini per conto dei soci, e il restante 25 per cento da Walter Montanari, per conto di Emanuele Sposetti e Ferranti, a titolo di pagamento per aver ideato l’operazione. Bianchini avrebbe firmato un documento dichiarandosi detentrice della quota, con l’obbligo di reintestarla ai Guzzini a loro richiesta. In base ai patti, i Guzzini avrebbero versato delle somme e poi avrebbero avuto anche le quote societarie. Invece a luglio del 2014 le quote di Bianchini sarebbero state trasferite a un’altra società, la "Servizio Italia", e a Giuseppe Sposetti sarebbe stato dato il mandato per gestirle. Giuseppe Sposetti poi, a ottobre del 2016, avrebbe chiesto a Matteo Guzzini e Giuseppa Galdi 50mila euro, come condizione per restituire le quote, e il trasferimento sul suo conto di un milione e 600mila euro, di cui un milione e mezzo corrispondenti a quanto era stato versato dai Guzzini e Galdi per il finanziamento. Sposetti avrebbe quindi dato ordine alla "Servizio Italia" di trasferire il 75 per cento delle quote della "Depositi & vendite" a un’ulteriore fiduciaria, la "Widar Eurofid". Emanuele Sposetti e Ferranti dunque, secondo l’accusa, si sarebbero appropriati di 500mila euro, la differenza tra quanto pagato dai Guzzini e l’importo indicato nel bilancio del 2016 della Widar. Nel corso delle indagini, eseguiti diversi sequestri. E ieri la vicenda è approdata davanti al giudice Francesca Preziosi. Emanuele e Giuseppe Sposetti e Cinzia Bianchini, difesi da Manuel Formica e Carlo Cingolani, hanno chiesto il rito abbreviato, e il processo per loro proseguirà con un altro giudice. Ferranti invece, difeso dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, andrà avanti con il rito ordinario; nella prossima udienza, a febbraio, saranno sentiti i testimoni citati dal pm Francesca D’Arienzo. I Guzzini si sono costituiti parti civili con l’avvocato Valeria Attili.