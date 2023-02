Investita 56enne in via Lanzi: al pronto soccorso in codice rosso

Investita in via Lanzi, donna di 56 anni finisce al pronto soccorso. È accaduto ieri all’ora di pranzo, intorno alle 13.30. La zona è quella di via Pace. La donna, maceratese, stava attraversando in corrispondenza di una curva, vicino alle strisce pedonali, e precisamente all’intersezione tra via Lanzi e via Gentili, due strade secondarie. Essendo un punto in curva, l’auto, condotta da una donna di 57 anni, anche lei maceratese, non sarebbe prosumibilmente andata a una velocità sostenuta. La donna investita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Macerata ma, una volta lì, il codice è diventato rosso. La 56enne, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale si sono portati in via Lanzi prima con due auto per i rilievi del caso, e poco dopo è arrivata una terza pattuglia per gli accertamenti etilometrici sulla conducente: dal risultato dell’alcol test, è emerso che la conducente non aveva bevuto. È il secondo investimento in pochi giorni: martedì un uomo di 70 anni è stato centrato da un’auto mentre stava attraversando in via Roma, sulle strisce, vicino alla rotatoria, sempre all’ora di pranzo. In questo caso, il conducente del veicolo, una Punto, non avrebbe visto il pedone perché accecato dal sole. Anche il 70enne è finito in ospedale.

c. g.