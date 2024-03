Investita da un’auto in via Buozzi: 60enne ricoverata a Torrette

Una 60enne di Tolentino è stata investita ieri mattina da un’auto, e ora è ricoverata ad Ancona. Intorno alle 10.45 in via Bruno Buozzi, all’altezza della ex casa cantoniera, una Fiat Panda condotta da un 78enne procedeva verso contrada le Grazie. Ma il conducente non si è accorto della donna che stava attraversando la strada e l’ha colpita. Dopo l’impatto la 60enne è rimasta cosciente, ma non ricordava nulla di quello che le era appena accaduto, per questo il personale sanitario ha disposto il trasferimento urgente, con l’eliambulanza atterrata allo stadio della Vittoria, a Torrette. Il sospetto è che la tolentinate possa aver riportato un trauma cranico nella caduta. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica e le responsabilità dell’accaduto. Nel pomeriggio, il marito ha voluto pubblicare un commento sull’accaduto sui social, per rassicurare sulle condizioni della donna e per portare l’attenzione sulle condizioni del quartiere Buozzi, "sempre lasciato allo sbaraglio di chi guida in modo indecoroso, nonostante le continue chiamate alle forze dell’ordine per segnalare le situazioni di pericolo".