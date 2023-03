Investita da un’auto mentre attraversa: donna al pronto soccorso

Investita in viale Trieste, è stata portata al pronto soccorso una 60enne maceratese. L’incidente è avvenuto intorno alle 18. Mentre attraversava il punto in cui via Martiri di Nassirya, la strada che sale dal Convitto, si immette sulle mura, la donna è stata urtata da un ragazzo al volante di una Hyundai. Subito è stato allertato il 118 e il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure alla donna, l’ha portata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Per fortuna comunque le sue condizioni non sono gravi: la donna è rimasta sempre cosciente e non dovrebbe aver riportato lesioni preoccupanti. È intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ora ricostruirà la dinamica di quanto avvenuto.