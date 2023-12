Investita dal Suv. Una 67enne a Torrette

Investita da un Suv mentre attraversava la strada, è ricoverata in gravi condizioni una 67enne. L’incidente è avvenuto ieri alle 10.45 in borgo Sforzacosta, nei pressi della banca all’inizio della frazione. La donna, P. P., residente in zona, stava attraversando quando, in direzione di Casette Verdini, è arrivato un 83enne originario di Lecco, al volante di un Suv. Per cause ancora da chiarire, l’automobilista non ha visto la donna e l’ha preso in pieno. Subito si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Il personale sanitario del 118, vedendo le condizioni della 67enne, dopo aver prestato le prime cure sul posto ha allertato l’eliambulanza, con la quale la maceratese è stata trasferita d’urgenza a Torrette. La donna era semi cosciente, ha riportato diverse fratture ed è in prognosi riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate anche tre pattuglie della polizia locale, per i rilievi di legge. Gli agenti hanno svolto alcuni accertamenti sul luogo dell’investimento e poi hanno accompagnato l’83enne in caserma. L’auto è stata messa sotto sequestro, per eventuali accertamenti ulteriori utili a ricostruire la dinamica del fatto. Soccorsi e rilievi hanno bloccato il traffico, sempre molto intenso nella frazione, e c’è voluta poco meno di un’ora perché la situazione tornasse alla normalità.

