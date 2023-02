Macerata, investita e uccisa dal bus: l’autista patteggia 16 mesi

Il luogo dell'incidente mortale

"È dispiaciutissimo, non sa come sia successo" Patente ritirata: sarà sentito in Procura

Macerata, 2 febbraio 2023 – Accusato di aver travolto e ucciso davanti al Convitto Federica Ciuffetti, ha patteggiato la pena di un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale, il conducente del pullman Vincenzo Di Stefano.

L’incidente era avvenuto la mattina del 27 luglio 2021. Federica Ciuffetti, 46enne residente a Corridonia con il marito e la figlia, quella mattina stava andando a lavorare in Provincia. Diretta in centro, aveva attraversato la strada davanti al Convitto. Ma quando era quasi arrivata alle scale che conducono al sottopasso un pullman, che dai giardini stava risalendo verso le mura, l’aveva urtata con la fiancata e poi schiacciata, uccidendola sul colpo.

Il conducente non si era accorto di nulla e aveva proseguito la marcia. Per altro non avevano visto nulla neppure i passeggeri a bordo, come documentato dalle telecamere installate sul bus, un mezzo di ultimissima generazione. La donna era stata subito soccorsa, ma purtroppo per lei non c’era stato nulla da fare. Intanto gli agenti della polizia locale avevano ricostruito l’accaduto e, poche ore più tardi, il pullman era stato rintracciato a Camerino. Così era finito sotto accusa Di Stefano, trapanese 41enne che era al volante dell’autobus al momento dell’incidente, imputato di omicidio stradale.

Per accertare la dinamica dei fatti, su disposizione del sostituto procuratore Enrico Riccioni era stato eseguito anche un esperimento giudiziale, ricollocando quel pullman in piazza Marconi e ripetendo la scena. Si era visto così che il mezzo, per svoltare verso via Caduti di Nassiriya, prima si dirigeva verso via Piave, poi sterzava tutto a sinistra e così la fiancata finiva proprio a ridosso delle scale del sottopassaggio. Ieri mattina in tribunale si è tenuta l’udienza preliminare. Davanti al giudice Giovanni Manzoni l’avvocato Donatello Prete, in sostituzione degli avvocati Paolo Giustozzi e Giacomo Frazzitta, ha chiesto di patteggiare alla pena concordata con la procura: un anno e quattro mesi di reclusione, con la sospensione condizionale.

Per l’imputato è stata disposta anche la sospensione della patente di guida per due anni e otto mesi.

Presenti in aula per la vittima dell’incidente il marito Paolo Piccardoni, i genitori Dora Fiaccarini ed Enrico Ciuffetti, e la suocera Gigliola Piccardoni, assistiti dall’avvocato Andrea Agostini. I familiari, già risarciti dall’assicurazione, non si sono costituiti parti civili.