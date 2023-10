Investita mentre attraversa la strada con il nipotino in braccio

Paura ieri in via Sandro Pertini, nella zona industriale di Tolentino. Una nonna di sessant’anni (di nazionalità cinese) stava attraversando la strada con in braccio il nipotino di quattro mesi quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un’auto (al volante una donna). Subito sono scattati i soccorsi. Il piccolo è stato portato (fortunatamente in codice verde) per i dovuti accertamenti all’ospedale di Macerata, nel reparto di Pediatria. La nonna che lo teneva in braccio ha subìto invece in particolare un trauma cranico, oltre a un trauma all’addome, al bacino e alle gambe. È rimasta cosciente, ma considerata la dinamica, gli operatori del 118 intervenuti hanno deciso di allertato l’eliambulanza. La donna è stata così trasportata con Icaro all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Ad effettuare i rilievi, il nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Tolentino.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 10.40, all’altezza della concessionaria auto. Sul posto anche un paio di ambulanze. Nel pomeriggio, invece, è avvenuto un tamponamento tra due mezzi pesanti all’altezza dello svincolo per Caldarola, in superstrada (direzione mare). Sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polizia stradale e 118. Un conducente è stato portato in ambulanza all’ospedale di Macerata.