Investita nell’incidente, ma è tutto falso: a processo

Avrebbe incolpato un’automobilista di averla investita, portando anche testimoni falsi, una dei quali costretta con le minacce. Per questo è sotto processo Nunzia Formisano, 29enne originaria di Torre del Greco, imputata di calunnia e tentata minaccia per costringere qualcuno a commettere reato. Il fatto sarebbe avvenuto il 29 aprile 2019. Andando in bici contromano in via Santorre di Santarosa, Formisano non avrebbe dato la precedenza a un Volkswagen New Beatle finendoci addosso. Ma alla polizia avrebbe raccontato di aver percorso la strada nel senso corretto e di essere stata travolta dall’auto. A conferma delle sue parole, avrebbe chiamato anche una donna e un pakistano, che sarebbero stati testimoni oculari. Il pakistano, Mohammad Okasha Arif, avrebbe anche aggiunto che l’automobilista era fuggita dopo l’incidente. Ma le indagini avrebbero rivelato che la versione della ciclista era inventata, una testimone sarebbe stata minacciata da Formisano, e il pakistano avrebbe detto orari e luoghi diversi in merito all’incidente, dimostrando di non aver visto alcunché. Tutti e due sono stati così accusati di calunnia, e la campana anche di aver minacciato l’altra perché confermasse la sua storia. Ieri in tribunale, l’automobilista ha raccontato la vicenda, rispondendo alle domande del pm Raffaela Zuccarini e dell’avvocato difensore Roberta Bizzeri. Poi il processo, che è in corso solo per Formisano visto che l’altro è irreperibile, è stato rinviato.