Investita dopo la spesa: Maria Luisa Felletti, 84 anni, muore davanti al supermercato a Macerata

Macerata, 17 luglio 2023 – Una donna di 84 anni è morta, dopo essere stata urtata da un’auto in manovra davanti al supermercato di Collevario. È successo alle 9.30 di ieri. Maria Luisa Felletti, 84enne residente in zona, era andata a fare la spesa alla Conad di via Verga.

Uscita dal supermercato con la spesa nel carrello, la donna è passata dietro a una Mercedes Classe A, condotta da una 50enne maceratese, anche lei appena uscita dal supermercato. La conducente dell’auto non si è accorta della pensionata che stava passando e l’ha urtata, facendola cadere a terra.

Subito sul posto sono stati chiamati i soccorsi, e il personale del 118 di corsa ha portato l’anziana in ospedale a sirene spiegate. Ma purtroppo le sue condizioni erano troppo compromesse, e la donna è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

A quanto sembra, la maceratese soffriva di alcune patologie che, unite all’età e a quella caduta, non le hanno lasciato scampo. A Collevario è intervenuta subito la pattuglia della polizia locale, per i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Gli agenti hanno ascoltato la conducente dell’auto e altri testimoni. A quanto sembra, la donna avrebbe fatto manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio, ma non si sarebbe accorta dell’altra che stava passando a piedi. Non ci sono sospetti in merito a manovre azzardate o velocità eccessiva, al momento.

Comunque per chiarire come siano andate le cose potrebbero essere utili i filmati delle videocamere del parcheggio, che saranno acquisiti. La Mercedes intanto è stata messa sotto sequestro per gli accertamenti ulteriori. La conducente è rimasta scioccata e addolorata da quell’incidente. Gli agenti della polizia locale hanno anche rintracciato i familiari della vittima. Vedova da qualche anno, la donna lascia due figli, una residente in città e l’altro a Roma. Entrambi sono stati informati della notizia dolorosa.

Altri due incidenti

Sempre nelle prime ore della mattinata di ieri, si sono registrati altri due incidenti per fortuna con conseguenze meno tragiche. Il primo, intorno alle 8, ha riguardato un automobilista sessantenne, che lungo la Cimarella è uscito di strada e si è ribaltato. È stato portato al pronto soccorso ma non ha riportato lesioni preoccupanti. Il secondo è avvenuto poco dopo le 9.30 a Sforzacosta, nel tratto in cui la strada Picena si immette in via Liviabella. In questo caso, a rimanere ferito è stato un ciclista urtato da un’auto. Per fortuna anche in questo nulla di gravissimo per il ciclista, soccorso dal 118. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Camerino.