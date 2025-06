Investita e uccisa a 15 anni, lutto cittadino per Gessica. I cellulari sotto sequestro

Tolentino (Macerata), 9 giugno 2025 – È stato fissato per domani alle 9, nella casa funeraria Rossetti, l’ultimo saluto a Gessica Vulpe, la 14enne investita da un furgone sabato pomeriggio a Tolentino, in contrada Pace. Avrebbe compiuto 15 anni fra un mese. Ieri, alla camera ardente, tantissime persone di tutte le età si sono strette ai genitori, Silvia e Ion, e alla gemella Giuliana; la coppia è di origine moldava e il funerale sarà con rito ortodosso. La zona esterna antistante sarà chiusa al traffico. Per domani il sindaco Mauro Sclavi ha proclamato il lutto cittadino.

Gessica, studentessa dell’istituto Ricci di Macerata e pallavolista della Futura Volley Tolentino, sabato stava attraversando la strada con un amico, R.B. 16enne di San Severino, sul passaggio pedonale. Minima la distanza tra di due: un passo di differenza. Lei è stata presa in pieno. Un volo di venti metri ed è morta sul colpo, battendo violentemente la testa: l’ispezione cadaverica ha confermato che la frattura cranica è stata letale per lei. Il ragazzo, portato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona per un trauma cranico, ora è fuori pericolo. Le sue condizioni sono stabili, ma non ricorda l’accaduto; sono stati attivati gli ausili psicologici per comunicarglielo. Il conducente del furgone dell’Apm, un tolentinate di 40 anni che sabato aveva la reperibilità, è ancora in osservazione all’ospedale di San Severino per il forte choc. È stato stato subito sottoposto ai test per alcol e droga, che hanno dato esito negativo.

La polizia locale sta completando l’informativa per la procura, per l’apertura del fascicolo per omicidio stradale. Il furgone è stato sequestrato come pure i due cellulari trovati all’interno, qualora il sostituto procuratore Vincenzo Carusi volesse disporre una perizia. Se la dinamica dell’incidente infatti è chiara – anche grazie a due testimoni oculari – resta da capire come mai l’automobilista non abbia fatto nulla per evitare l’impatto. Sull’asfalto non c’erano segni di frenata. Il conducente ha detto di essere stato abbagliato dal sole e di non aver visto i due ragazzi. Proseguono quindi le indagini per capire se si sia trattato di questo o di altro. Sul posto c’è anche un semaforo che non funziona da tempo, ma l’attraversamento pedonale è comunque ampiamente segnalato.

Ieri sera a Tolentino si è svolta la veglia di preghiera in una chiesa dello Spirito Santo gremita. Sul posto dell’incidente sono stati lasciati fiori e messaggi. “È morta la figlia di tutti, la sorella di tutti. Un dolore immenso, certe cose travolgono, fanno ritornare a quella che è la realtà, che tutto può finire in un attimo”, il pensiero di una tolentinate. Che è un po’ il pensiero di tutti.