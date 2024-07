Investito da un’auto mentre va in bici. Ragazzo in ospedale

Investito da un’auto mentre è in sella alla sua bicicletta, un giovane finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto sabato verso mezzanotte nei pressi di piazza Brancondi, in pieno centro a Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, una Volkswagen ha urtato una bicicletta. In sella si trovava un 26enne originario del Bangladesh. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e della Croce Rossa. Il giovane ha riportato una grave frattura del braccio, secondo i primi accertamenti. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso di Civitanova Alta. Spetterà ai carabinieri chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto l’altra notte.

c. m.