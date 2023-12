Investito da un’auto sul monopattino

Brutto incidente ieri mattina sulla rotatoria di via Pizzardeto, al confine tra Porto Recanati e Loreto, quando uno straniero che viaggiava sopra al suo monopattino elettrico è stato investito da un’auto, per poi essere trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’episodio è avvenuto verso le 8.30. Una donna al volante della sua macchina, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo urtando l’uomo che percorreva la strada con il suo monopattino. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, con un’ambulanza, oltre a una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Osimo per i rilievi. Ma vista la dinamica dell’urto è stata allertata l’eliambulanza Icaro, poi atterrata lì vicino, per soccorrere il ferito che aveva riportato diverse contusioni. A quel punto è stato caricato e portato in volo all’ospedale dorico. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.