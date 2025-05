Investito in viale Vittorio Veneto 70enne finisce all’ospedale

Investito da un’auto, 70enne finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, in viale Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Montello. Per cause che sono in corso di accertamento, un 70enne, civitanovese, è stato urtato da un’auto ed è caduto a terra, riportando un trauma. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde. L’uomo, dopo un primo controllo, è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto ai vari accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero particolarmente gravi.