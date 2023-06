Investito mentre lavora, viene portato a Torrette

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Recanati, in via del Donatore nel quartiere di San Francesco. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, un giovane di 35 anni, dipendente di una ditta edile intenta a lavori su di una rete fognaria, era dentro a un tombino posto in mezzo alla carreggiata, con la sola testa che sporgeva all’esterno, quando un’Audi A3, alla cui guida c’era una donna residente nella zona, nell’immettersi nella via, per evitare il tombino, si è allargata senza neppure accorgersi della presenza al suo interno dell’uomo. Inevitabile l’urto: l’operaio è stato colpito alla testa con il parafango anteriore di sinistra dell’auto e questo gli ha procurato un trauma cranico e sanguinamento da una tempia. I sanitari del 118, intervenuti con l’auto medica della croce Gialla, viste le sue condizioni hanno allertato l’eliambulanza e disporre il suo trasferimento in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Il giovane è rimasto comunque sempre cosciente. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per recuperare tutti i dati utili non solo alla ricostruzione di quanto accaduto, ma anche per verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza, ad iniziare dalla regolare segnalazione dei lavori in corso.

Asterio Tubaldi