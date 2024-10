"Invia foto hard a una ragazzina". Anziano finisce sotto processo

Con l’accusa di aver adescato una sedicenne, è sotto processo un 63enne originario di un comune dell’entroterra maceratese. L’uomo avrebbe inviato in più occasioni foto delle sue parti intime alla ragazzina, invitandola a fare le sue prime esperienze sessuali con una persona anziana. I fatti risalgono al periodo che va dal mese di dicembre 2020 e metà febbraio 2021. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Riccioni, l’uomo in quel periodo avrebbe adescato la sedicenne maceratese e per procurarsi materiale pedo-pornografico le avrebbe inviato, reiteratamente, tramite l’applicazione di messaggistica Whatsapp immagini delle proprie parti intime. Sempre secondo l’accusa, la avrebbe invitata a fare le sue prime esperienze sessuali con una persona anziana, prospettandole altrimenti di rivelare ai suoi genitori che la ragazzina aveva visitato dei siti pornografici. Ieri gli avvocati che difendono l’anziano, i legali Sergio Del Medico e Giancarlo Giulianelli, hanno chiesto al giudice Daniela Bellesi la possibilità di fare la messa alla prova per il loro assistito. Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta di messa alla prova. La giovane si è costituita parte civile al processo ed è assistita dall’avvocato Donatello Prete.