Inviata una lettera al premier Meloni "Non cambiate il commissario Legnini"

"Stanchi e preoccupati al solo pensiero di dover iniziare da capo con un nuovo commissario, a qualsiasi schieramento politico appartenga, e di sicuro con l’ennesimo fermorallentamento dei lavori, auspichiamo che il nostro appello venga accolto, senza costringerci ad azioni di protesta come in passato". Scrive al Presidente del Consiglio Meloni, al capo di gabinetto della presidenza Caputi e al ministro Musumeci il coordinamento comitati Centro Italia sisma 2016. La scadenza di Legnini è per fine anno (ma tecnicamente ci sono 45 giorni di proroga, come avvenuto per i precedenti commissari). Il papabile sostituto sarebbe il senatore Guido Castelli. Anche Franco Capponi e gli altri sindaci rappresentanti Anci regionali in cabina di regia hanno scritto al premier. "Per quanto autorevole e competente, qualunque nuovo commissario non avrebbe il tempo necessario per poter incidere significativamente sugli interventi che restano, comportando, è la nostra preoccupazione, un sostanziale fermo delle attività", scrivono. Questo nel caso in cui si procedesse poi con una regionalizzazione nella gestione.