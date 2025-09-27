"Invisible Ecologies" a Firenze. La mostra firmata Cherubini

Fino al 12 ottobre si potrà ammirare al Rifugio Digitale di Firenze, in via Della Fornace, la mostra Invisible Ecologies del maceratese Tommaso Cherubini. che prende forma dall’intento di riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente attraverso un caso emblematico e locale: l’interazione tra il fiume Arno e la città di Firenze. Questo rapporto, sedimentato nel tempo, diventa soglia da cui articolare una riflessione più ampia, e scalabile dal locale al sistemico, sulle modalità di percezione ecologica e tecnicamente mediata della realtà. In questo contesto, l’atto dell’osservazione non è pensato come un gesto neutro, ma come un processo tecnico e trasformativo, capace di generare astrazioni operative. A partire da un soggetto millenario e mobile come l’Arno, il progetto si interroga su come i linguaggi della misura e quelli della speculazione possano coesistere. Il fiume diventa superficie attraversabile, organismo espressivo, vettore di altre possibili ecologie. È a partire da questo slittamento che il progetto propone una metodologia affettiva dell’osservazione e della speculazione. Nel progetto di Cherubini, questa nuova prospettiva metodologica si traduce in un’opera audiovisiva che mette in relazione dati ambientali, linguaggi visivi e modelli generativi. Il progetto promosso da Forma Edizioni nella figura della direttrice editoriale Laura Andreini, con il contributo di Publiacqua e con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma "Per Chi Crea".