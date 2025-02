Invita il figlio, finisce in manette

Nonostante il divieto di incontrare il figlio e di farsi vedere nei luoghi da lui abitualmente frequentati, i carabinieri hanno trovato il ragazzino a casa del padre. Per questo è stato arrestato un uomo di 46 anni, che vive a Recanati. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio dell’altro ieri. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti in seguito a una segnalazione, l’uomo, violando il provvedimento di divieto di incontri con il minore e di avvicinamento ai luoghi da lui abitualmente frequentati, come disposto dal tribunale per i minori di Ancona, è stato trovato in compagnia del figlio nella sua abitazione. Così i militari lo hanno arrestato per il mancato rispetto del provvedimento. Ieri mattina in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida, davanti al giudice Domenico Potetti. Il 46enne, assistito dall’avvocato Anna Quercetti, ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo a otto mesi, pena convertita poi in lavori di pubblica utilità da svolgere alla Croce Gialla di Recanati. Dopo l’udienza, il 46enne è tornato in libertà.

c. m.