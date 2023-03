"Io assente? Ero fuori per lavoro, ma non devo di certo giustificarmi"

All’inizio di febbraio, Claudio Carbonari ha dato le dimissioni da capogruppo della Lega, dopo l’elezione del nuovo segretario, Aldo Alessandrini, che lo ha sconfitto per appena un voto. Lascia quindi il posto ad Andrea Blarasin (vicecapogruppo comunale), sarebbe lui il successore naturale di Carbonari. L’avvocato maceratese non si è più presentato in Consiglio di recente e sul suo conto giravano alcune voci di presa di distanza dal gruppo e di tensioni in maggioranza.

Ma Carbonari smentisce tutto: "Ho avuto impegni di lavoro che mi hanno reso impossibile partecipare al Consiglio ultimamente – spiega –, ma non credo di dovermi stare a giustificare, dal momento che in due anni e mezzo mi sarò assentato in tutto tre volte. Ho dato le dimissioni senza problemi – chiarisce Carbonari –, questo faceva parte dei patti, un accordo che avevamo fatto noi fin dall’inizio, anche Andrea voleva fare il capogruppo. Quindi, per garbo istituzionale, essendoci un nuovo assetto, mi sembrava doveroso dare la possibilità al nuovo commissario di sentire tutti. Io ho dato le dimissioni con spirito partecipativo e democratico. Per quanto riguarda le ultime assenze, sono stato fuori per lavoro, ma faccio notare che comunque sono sempre stato uno dei più presenti in Consiglio, avrò la libertà di gestirmi o no i miei impegni lavorativi? Non ho di certo il dono dell’ubiquità".

Dopo due anni e mezzo, "devo dire che comunque per me la nuova situazione rappresenta anche un po’ uno sgravio di lavoro, è la mia storia a parlare per me, non ho mai avuto nessun incarico diretto, quello che faccio è per per passione e continuerò così".

c. g.