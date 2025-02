"Io, batterista con Jovanotti. A Sanremo ho realizzato un sogno"

Ha realizzato un sogno grazie alla moglie, che è stata velocissima il giorno del click day: così è riuscito a far parte della carovana di Rockin’ 1000 nella tappa di Sanremo. Un debutto alla grande, considerando che la sua prima volta è stata davanti all’Ariston accompagnando Lorenzo Jovanotti, in prima serata su Rai 1, nella serata iniziale del Festival. È la storia di Matteo Loretani, di Montecosaro Scalo, che compirà 44 anni a giugno, sposato con Daniela e papà di due bimbe, di 12 e 5 anni. Di giorno lavora come impiegato tecnico in un’azienda di impianti elettrici a Civitanova, l’Impiantistica Elettrowatt. E la sera coltiva una passione iniziata quasi venticinque anni fa, nel 2000: la batteria.

È stato in diversi gruppi e attualmente suona con i Sunrise. Da un po’ di tempo aveva un "pallino", partecipare a un concerto dei Rockin’ 1000, la più grande rock band del mondo, formata da musicisti volontari, professionisti e non. Conosciuto in tutto il mondo per il video virale che nel 2015 invitò e poi riuscì a portare i Foo Fighters a Cesena, questo supergruppo, ideato e fondato da Fabio Zaffagnini, conta una community internazionale di 100.000 musicisti iscritti sulla piattaforma dedicata. Le candidature sono sempre aperte sul sito. "Tutto è iniziato a inizio novembre, quando ho deciso di iscrivermi a Rockin’ 1000 – racconta Loretani –. A gennaio è arrivata la mail per il click day della partecipazione a Sanremo; non sapevamo con quale artista avremmo suonato. Sapevamo solo che sarebbero passati solo i primi settanta click. Era una domenica, stavamo giocando a burraco a casa quando mia moglie mi ha "sequestrato" il telefono per provare. Beh, nonostante le tantissime persone da tutto il mondo che hanno provato, è riuscita nell’intento. Una settimana dopo è stato svelato l’artista. Tramite app, ho ricevuto spartiti, video tutorial e traccia audio e ho iniziato a provare". È partito alla volta della città dei fiori domenica scorsa, con l’amico Gionata Cantolacqua, videomaker, che ha scattato foto e video. Lunedì sera ci sono state le prove sotto la pioggia con Jova e domenica sono state rimontate le settanta batterie per la grande sera. Nel frattempo Matteo era stato raggiunto da moglie e figlie, che si sono godute lo spettacolo dal vivo.

"Un sogno che si è realizzato – ha raccontato il batterista –. Jovanotti è stato molto disponibile e ci ha caricato tanto. Un’esperienza che non dimenticherò mai, magnifica, sia perché è condivisa con altri musicisti che parlano la tua stessa "lingua". Sia per il contesto, Sanremo, un’occasione unica con un artista di fama nazionale. Ancora sono "carico". Ringrazio Gionata, le bimbe e mia moglie, colei che ha permesso tutto questo. Tra l’altro nel medley c’era anche "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", la canzone del nostro matrimonio. Per le prossime volte, dato che Daniela mi ha portato fortuna, farò cliccare sempre lei", conclude sorridendo.