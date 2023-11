"Io Capitano" prima proiezione della nuova rassegna di cinema

"Io Capitano", il film vincitore del Leone d’Argento per la migliore regia e del Premio Mastroianni per il miglior attore al Festival del cinema di Venezia 2023, apre oggi, con replica domani, la nuova rassegna di cinema che i Teatri dei Sanseverino propongono, insieme alla direzione del cinema San Paolo, in abbinamento all’abbonamento alla nuova stagione di prosa. Le proiezioni saranno aperte a tutti, anche ai non abbonati, con biglietto di ingresso singolo o in promozione per chi sceglierà di seguire l’intera programmazione. Saranno otto le proposte. Si comincia con "Io Capitano" per la regia di Matteo Garrone, film con Seydou Sarr, Moustapha Fall e Issaka Sawagodo. Un’opera straordinaria che resterà nella storia del cinema. Matteo Garrone toglie da subito il suo film dalla retorica polarizzata che caratterizza il tema dell’immigrazione, restituendogli una purezza di racconto narrato dal punto di vista di chi non viene mai interpellato sull’argomento: per Seydou e Moussa il viaggio è un’avventura da "capitani coraggiosi", ma il regista sceneggiatore inserisce nella trama tutti gli elementi che fanno del film una cartina di tornasole degli opposti schieramenti.

La rassegna prosegue giovedì 16 e venerdì 17 novembre con "Rapito", mercoledì 22 e venerdì 24 con "Mia", giovedì 30 e venerdì 1 dicembre "Il sapore della felicità", giovedì 7 e venerdì 8 "Comandante", giovedì 14 e venerdì 15 "Nata per te", mercoledì 20 e venerdì 22 "Oppenheimer", giovedì 28 e venerdì 29 "Anatomia di una caduta".