"Io e il Secco". Regista e attore al Cecchetti

Il Civitanova Film Festival prosegue nella strada di avvicinamento alla sua decima edizione e promuove venerdì prossimo, 31 maggio, un nuovo incontro con l’autore. L’antipasto questa volta sarà la proiezione del film "Io e il Secco", opera prima del regista marchigiano Gianluca Santoni (nella foto). Santoni e l’attore protagonista Andrea Lattanzi, uno dei giovani più promettenti del cinema italiano, diventato famoso anche nel piccolo schermo con la fortunata serie "Summertime" targata Netflix, incontreranno il pubblico al termine della proiezione, prevista alle 21.15 al cinema Cecchetti di Civitanova.

L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi organizzati in città per il week end del 2 Giugno, Festa della Repubblica, e per l’occasione è promosso assieme all’Azienda dei Teatri. Il film, tratto da una storia originale che ha vinto il Premio Solinas, ha ottenuto ad Alice nella Città 2023 la Menzione speciale "The Hollywood Reporter Roma - Uno sguardo sul Futuro" per la regia. "Io e il Secco" ha poi vinto due premi al Riviera International Film Festival 2024 – unico film italiano in concorso – come miglior sceneggiatura e l’Audience Casa della Salute Award. Il film racconta di Denni, dieci anni e una missione da compiere: salvare sua madre dalla violenza di suo padre. Da solo non ce la può fare. Decide di chiedere aiuto a uno che la gente la uccide di mestiere: un super-killer. L’incontro tra Denni e Il Secco dà vita a un’avventura che oscilla tra dramma e commedia, un buddy movie ad altezza bambino, in bilico tra la fantasia e una realtà anche troppo cruda. Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro.