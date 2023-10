Io e mia sorella", uno spettacolo teatrale a Sarnano"

Oggi alle 21.15, al Loggiato di via Roma a Sarnano, nell’ambito di ’FuoriMano Festival’ organizzato dal Circolo di Piazza Alta, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Io e mia sorella" di e con Sabrina Biagioli, per la regia di Gina Merulla. "In un immaginario dialogo con la propria vita - si legge nella sinossi - una donna ripercorre gli anni trascorsi con la sorella, dall’infanzia ad oggi, passando per l’adolescenza, la giovinezza, l’amore. E non sono anni qualsiasi né vite qualsiasi, o almeno così lei crede. Fino a quando, in un momento di delirante lucidità, scoprirà una verità nuova, semplice, eppure vecchia quanto loro. Ah, la sorella in questione è sul palco con lei, e con lei parla, ride, balla. Ha gli occhi a mandorla e un cromosoma in più. Uno spettacolo da vedere, una dichiarazione d’amore, un’ora di emozioni comiche, vere, diverse". Il festival prosegue il prossimo fine settimana, sabato concerto del cantautore Gianluca Lalli e domenica incontro con i finalisti del Premio Fuorimano.