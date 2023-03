"Io, massaggiatrice a Sanremo"

Grazia Becchetti ha avuto l’opportunità di partecipare all’ultima edizione del festival di Sanremo in qualità di massaggiatrice professionista. L’occasione, per lei, si è presentata dopo aver partecipato al concorso organizzato dalla scuola professionale di massaggio "Diabasi" che l’ha selezionata tra i migliori massaggiatori di tutta Italia. Dopo aver svolto gli studi in provincia di Macerata, la Becchetti si trasferisce in Spagna per quasi cinque anni. Al suo rientro in Italia decide di partecipare al contest e viene selezionata. A Sanremo, la Becchetti e gli altri professionisti, hanno avuto in esclusiva un’area di Luxory Spa all’hotel "Miramare" dove poter svolgere i trattamenti. "È stata un’esperienza unica – racconta – che non dimenticherò mai. Sicuramente un trampolino di lancio importante a livello professionale. Mi ha dato l’opportunità di conoscere molti personaggi noti e, allo stesso tempo, vivere l’atmosfera sanremese". La Becchetti si occupa anche di musicoterapia, un settore a cui tiene molto. "Spero che questa esperienza – conclude – sia solo l’inizio di un percorso professionale ricco di soddisfazioni".

Nella foto, Grazia Becchetti con J-Ax