'Io non rischio' a Recanati: cosa fare in caso di calamità naturali

Sabato e domenica prossimi i volontari della Protezione civile saranno in moltissime piazze d’Italia per la campagna informativa "Io non rischio" dove verranno illustrati alla popolazione i vari comportamenti utili per affrontare le più imprevedibili calamità naturali, e precisamente il terremoto, il rischio idrogeologico e inondazione. Anche i volontari del gruppo di Protezione civile di Recanati saranno in piazza Giacomo Leopardi nelle due giornate del 14 e 15 ottobre, per illustrare ai cittadini i migliori comportamenti da tenere in questi casi ripercorrendo anche i vari momenti già passati con video, foto e altro, oltre a presentate tutta la struttura recanatese della Protezione civile, da sempre impegnata nelle principali emergenze locali e nazionali.