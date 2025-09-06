Iommi e l’ingorgo di cantieri in città: "Servono rinforzi per il Comune"

Largo Beligatti sarà inaugurato tra fine settembre e inizio ottobre; per quel periodo è prevista anche la riapertura della strada che sale da via Zorli. L’assessore all’urbanistica Silvano Iommi fa in punto su alcuni cantieri. Quelli sul sottopasso di piazza Garibaldi, dove "verso viale Leopardi ci sarà, al posto dei gradini interni, una pista che consentirà il passaggio delle carrozzine, di pedoni e biciclette. Questo mese dovrebbero arrivare gli ascensori, che comunque necessiteranno lunghi collaudi. Le norme impongono anche che passi del tempo tra le prove, quindi una volta completato il lavoro servirà altro tempo prima dell’apertura. Il termine delle opere finanziate dal Pnrr è prevista al massimo per aprile 2026". Quanto all’ex chiesa di San Rocco, "avrebbe dovuto essere pronta per fine settembre, ma si deve lavorare ancora alla facciata, mentre all’interno gli impianti sono quasi pronti. Lì i lavori sono fermi, la squadra si sta occupando di palazzo Buonaccorsi. Anche in corso della Repubblica, su vicolo Petrarelli, il lavoro è fermo, ma gli impianti e la pavimentazione del vicolo sono pronti; bisogna completare i locali interni. L’opera dovrebbe essere pronta per fine anno". Iommi allarga la prospettiva e riflette sui progetti pubblici a tutto tondo, soprattutto per quello che riguarda "il necessario potenziamento dell’intera struttura comunale dei lavori pubblici. Gli uffici fanno uno sforzo enorme, ma la domanda di velocità posta dai cittadini non è compatibile con le possibilità effettive. È come voler spingere una 500 a viaggiare come una Ferrari. È necessario innovare l’organizzazione, serve tempo, e si verificherebbe un inevitabile rallentamento delle opere in corso. La carenza delle strutture pubbliche è storica – conclude Iommi –, e le scadenze di Pnrr, bonus 110 e ricostruzione sisma sono una tempesta perfetta".