Iori risponde a Del Compare. Pari tra Tolentino e Urbania

1

URBANIA

1

: Marricchi, Romoli, Tizi (41’ st Giuggioloni), Strano, Marasca (41’ st Mariani), Tomassetti, Papavero, Tortelli, Iori (46’ Dolciotti), Capezzani (20’ st Pietrani), Moscati. A disp. Frascarelli, Fontana, Rozzi, Tarquini, Papini. All. Passarini.

URBANIA: Casadei, Kalombo, Delbianco, Dal Compare, Manna (26’ st Lani) Olivi, Triana, Catani, Fagotti (13’ st Vrioni), Sarli (46’ st Antoniucci), Fraternali (9’ st Zingaretti). A disp. Ferri, Temellini, Conti, Diene, Serges. All. Ceccarini.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 24’ pt Dal Compare, 24’ st Iori.

Note: spettatori 800 circa. Corner: 3-6. Ammoniti: Triana, Romoli.

Termina in parità il big match fra Tolentino e Urbania. Al gol nel primo tempo di Dal Compare, ha risposto Iori nella ripresa. Durantini molto solidi e concreti nella prima frazione. Tolentino coriaceo nella ripresa a riprendere la partita e resistere agli assalti finali degli ospiti. Pareggio giusto nei novanta minuti. Giri del motore alti fin da subito per il Tolentino: al 3’ destro in contro balzo di Tortelli ma sfera alta sopra la traversa. Risponde l’Urbania al 10’, pericoloso il destro di Sarli deviato in corner dalla retroguardia cremisi. Urbania che alza il ritmo e a metà primo tempo passa a condurre. Calcio di punizione preciso di Sarli e colpo di testa vincente di Dal Compare che batte Marricchi. I durantini sciupano al 28’ un’occasione ghiotta per il raddoppio con Fagotti, sfera di poco alta sopra la traversa. Al 44’ pericolosi i cremisi con un’azione verticale per innescare la velocità di Moscati, ma il suo tiro non è preciso.

Ripresa. Al 5’ enorme occasione non concretizzata dagli uomini di Passarini: Iori lanciato a rete trova i pugni di un attento Casadei. Copione del secondo tempo ben delineato, con i locali alla ricerca del varco giusto e Urbania che chiude tutti gli spazi, racchiusa nella propria metà campo. Gli sforzi cremisi vengono premiati al 24’. Iniziativa sulla fascia destra di Moscati, il migliore dei suoi, cross rasoterra a centro area per Iori che, in prima battuta manca la sfera, ma al secondo tentativo trafigge Casadei. Al 39’ gli ospiti hanno una clamorosa occasione per vincerla in contropiede con Vrioni, ma con il sinistro chiude troppo, non trovando lo specchio. Finale con i ritmi che si abbassano e diverse sostituzioni da ambo le parti. L’ultimo squillo cremisi è una conclusione dai trenta metri di Moscati, forte ma non precisa. Finisce 1-1.