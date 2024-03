Iovene alle finali nazionali del campionato di Filosofia

Ancora un successo per il liceo Leonardo da Vinci di Civitanova! Lo studente del 5B Daniele Iovene ha superato, infatti, la selezione regionale dei campionati di Filosofia (ex Olimpiadi), classificandosi al secondo posto con punti 8.8, approdando così alla finale nazionale, che si svolgerà il 26 marzo. Iovene è un alunno del prof. Franco Di Giorgio, è anche rappresentante d’istituto ed ha preso parte altresì agli stimolanti "Colloqui fiorentini". Il bravo allievo si è messo in evidenza con un saggio di ambito politico, su una traccia di Tommaso d’Aquino. "Sono diverse volte che il nostro istituto – ci ha detto la prof.ssa Simonetta Offidani, che segue i ragazzi nei vari concorsi – annovera uno studente al campionato nazionale di Filosofia (almeno la quinta in pochi anni, le ultime tre di seguito)". Anche il dirigente scolastico, Francesco Giacchetta, si è congratulato con l’allievo".

Ennio Ercoli