Iphone scontato, ma è una truffa

Crede di aver fatto un affare, acquistando online un iPhone a un prezzo vantaggioso. Ma finisce vittima di una truffa. Per questo i carabinieri della stazione di Treia hanno denunciato una donna di 41 anni, già nota alle forze dell’ordine e residente in provincia di Taranto, ritenuta responsabile della truffa perpetrata ai danni di un 60enne del luogo.

Lo scorso gennaio, il treiese si era imbattuto in un annuncio online che proponeva la vendita di un telefono cellulare iPhone, di ultima generazione, a un prezzo particolarmente vantaggioso. Dopo aver preso contatti e accordi con la presunta venditrice ha versato, tramite ricarica su carta Postepay, l’importo di 180 euro come caparra, con l’accordo di versare il saldo al momento della consegna del telefono. Tuttavia, nei giorni successivi il malcapitato, non avendo ancora ricevuto il telefono, ha contattato di nuovo la 41enne chiedendo spiegazioni in merito al ritardo della consegna. La donna, accampando varie scuse, ha chiesto al treiese il versamento di una ulteriore somma di denaro, questa volta 120 euro, per comunicargli il codice di tracciamento della spedizione. A quel punto, il 60enne si è reso conto di essere stato truffato e si è rivolto immediatamente ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Hanno preso il via così le indagini da parte dei carabinieri che, attraverso controlli telematici e bancari, sono arrivati all’identificazione della truffatrice, risultata intestataria della carta Postepay sulla quale la vittima aveva versato la caparra senza ricevere quanto pattuito.

Chiara Marinelli