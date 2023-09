Ipotesi pre-scuola per gli studenti del Medi

Dopo la chiusura al traffico che è stata istituita ogni mattina su via Alighieri, durante l’orario di ingresso degli studenti nell’istituto comprensivo Medi, adesso il sindaco Andrea Michelini (nella foto) vuole capire se è necessario erogare un servizio di pre-scuola per quei genitori che accompagnano in anticipo i figli. Infatti, con l’apertura dell’anno scolastico il Comune di Porto Recanati ha deciso di impedire il passaggio delle auto lungo quella strada dalle 7.45 alle 8.10, dove può accedere solo lo scuolabus. Mentre per tutti gli altri genitori è possibile parcheggiare gratuitamente su piazzale Giovanni XXIII, e da lì accompagnare a piedi i propri piccoli fino al plesso scolastico. Per il momento, questa novità ha diviso i genitori suscitando diversi apprezzamenti ma anche critiche. Fatto sta che ora il sindaco Michelini ha avviato un sondaggio, per decidere se far aprire o no la scuola prima delle 7.45, in modo da facilitare alcuni genitori.

"Tutti gli studenti iscritti all’anno scolastico 20232024, che hanno l’esigenza di entrare a scuola in orario anticipato rispetto alla normale apertura dell’istituto comprensivo Medi, dovranno compilare una domanda – si legge nell’avviso pubblico –. Il Comune si riserverà la possibilità di erogare il servizio pre-scuola solo qualora vi siano almeno 10 studenti che abbiamo tale esigenza. Le domande dovranno essere inviate al Comune entro e non oltre il 28 settembre".

Invece, conclude Michelini, "per gli alunni della scuola dell’infanzia il servizio è già attivo da giovedì".

g. g.