Ippodromo, è boom di pubblico. Quattromila persone sugli spalti

Nella serata ‘clou’ del Gran Premio Città di Corridonia, l’ippodromo ’Martini’ si ritrova una cornice di pubblico da oltre 4mila presenze. Superati anche i numeri dell’esordio (il 7 agosto), un segnale inequivocabile di quanto fosse importante mantenere la stagione di corse al galoppo, salvata dalla società ‘Corri Ippo’, insieme al Comune di Corridonia, subentrata a maggio nella gestione dello storico impianto.

Sei in totale le corse andate in scena, che hanno richiamato scuderie da tutta Italia: parlando di risultati, ad aggiudicarsi il tradizionale Gran Premio è stato per la settima volta Germano Marcelli in sella a Misternice. Ora si attendono i prossimi appuntamenti del 21 e 28 agosto e del 4 settembre. "Siamo più che soddisfatti – spiegano Francesco Sagretti e Federico Pierluigi, presidente e vice di Corri Ippo – nonostante la macchina organizzativa fosse da riavviare e rodare, considerando poi che al lavoro nella struttura ci sono diverse persone nuove, abbiamo raccolto consensi positivi da parte del pubblico. In più, per quanto riguardia il gioco in sala, a livello nazionale abbiamo superato abbondantemente l’ippodromo di Cesena, che nel periodo estivo è un’istituzione".

Dunque una scommessa vinta per Corri Ippo. "Il grande lavoro, in primis del sindaco Giuliana Giampaoli, insieme al commissario Guido Castelli e della società ‘Corri Ippo’, ma anche dei tanti cittadini che si sono dati da fare – ha affermato l’assessore allo sport Matteo Grassetti – è stato ampiamente ripagato da un pubblico da ‘sold out’".

Oltre che per gli appassionati di ippica, ha proseguito l’assessore, "la struttura ha dimostrato di rappresentare un momento di ritrovo per famiglie e ragazzi. Come amministrazione siamo già al lavoro sul nuovo bando di gestione dell’impianto, che intendiamo continuare a valorizzare".

Diego Pierluigi